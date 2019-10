Ook kabinet wil kijken naar aanscherping vuurwerkverbod

Het kabinet gaat onderzoeken of het voorgenomen verbod op zwaar vuurwerk kan worden uitgebreid. "Ik wil de komende tijd kijken of verdere aanscherping van het verbod mogelijk is", zei staatssecretaris Van Veldhoven in een overleg met de Tweede Kamer.

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil zware vuurpijlen en zogeheten single shots in de ban doen. Single shots zijn lichtkogels die afgeschoten worden en dan eindigen met een harde knal. Volgens deskundigen veroorzaken deze soorten vuurwerk veel slachtoffers. Ook worden ze tijdens de jaarwisseling regelmatig gegooid naar politiemensen en hulpverleners.

Brede oproep

"Ik hoor de brede oproep uit de Kamer", zei Van Veldhoven. Tot nu toe wilde het kabinet niet verder gaan dan een verbod op de allerzwaarste soort consumentenvuurwerk uit de categorie F3. Maar ook in de lichtere categorie F2 zitten single shots en gevaarlijke vuurpijlen.

Als er een aanscherping van het voorgenomen verbod komt, dan moet die wel te handhaven zijn door de politie, vindt de staatssecretaris. De strengere regels moeten ingaan met de jaarwisseling 2020-2021.

Sinds gisteren is er een meerderheid in de Tweede Kamer om het vuurwerkbeleid verder aan te scherpen. Het CDA maakte de draai. Coalitiepartner VVD leek een verdergaand verbod ook te steunen, maar Kamerlid Dilan Yesilgöz trok haar steun in nadat ze door haar fractie was teruggefloten.

Geen totaalverbod

Verschillende Kamerleden willen het liefst een totaalverbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, maar daar is geen meerderheid voor. De meeste partijen willen de vuurwerktraditie graag behouden voor mensen die zich netjes aan de regels houden. Al wordt er in veel fracties met het vraagstuk geworsteld.

Zo ook in de PVV-fractie. Kamerlid Lilian Helder maakte duidelijk dat ze persoonlijk voor een totaalverbod is. "Maar mijn fractie is helaas nog niet zo ver." Het kabinet moet volgens haar met argumenten komen zodat ze haar collega's kan overtuigen.