Amerikaan die wordt verdacht van ontucht met 12-jarig meisje blijft in cel

De Amerikaan die in juni een 12-jarig Rotterdams meisje onttrok aan het ouderlijk gezag moet langer in de cel blijven. De man wordt onder meer verdacht van ontucht.

James B. (50) stond vandaag voor het eerst voor de rechter in de zaak. B. ontkende dat hij seksueel contact met het meisje heeft gehad. Verder zweeg hij in de rechtszaal. Hij moet in ieder geval tot de volgende zitting op 5 december in de cel blijven.

Op de eerste zittingsdag werd de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.

Amber Alert

Het meisje verdween eind juni van de radar. Ze loog op school dat ze een afspraak bij de orthodontist had en ging eerder weg. Toen ze 's middags niet thuiskwam belde haar familie de politie. Die verstuurde daarna een Amber Alert. Een dag later werd het meisje met de man gevonden in een hotel in het centrum van Rotterdam.

De man kende het meisje via de chatroom van een online paardenspelletje. In die chat werden volgens het OM seksuele opmerkingen gemaakt.