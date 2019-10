Fabrikant van medicijn Risperdal beboet voor borstgroei bij jongens

Een Amerikaanse medicijnfabrikant is door een jury veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 8 miljard dollar, omdat jongens borsten kregen nadat ze het antipsychosemedicijn Risperdal hadden geslikt. Het is de hoogste schadevergoeding die dit jaar door een jury in de VS is toegekend.

Het geneesmiddel is van fabrikant Janssen, een dochterbedrijf van het concern Johnson & Johnson.

Volgens de jury richtte Janssen zijn reclame voor Risperdal op tieners en dat had niet gemogen. Jongens kregen borstgroei nadat ze de pillen hadden ingenomen.

Nog 13.000 zaken

De kans is groot dat de rechter het bedrag van 8 miljard dollar uiteindelijk in een beroepszaak verlaagt, maar de uitspraak is een tegenvaller voor Johnson & Johnson.

Er lopen in de Verenigde Staten nog 13.000 zaken over Risperdal. Deskundigen denken dat het farmaciebedrijf werkt aan een gezamenlijke schikking voor de slachtoffers.

Anderhalve maand geleden is Johnson & Johnson al veroordeeld tot het betalen van een boete van ruim een half miljard dollar. Het bedrijf had volgens de staat Oklahoma in zijn marketing bewust de verslavende gevolgen van zware pijnstillers gebagatelliseerd.