Voortvluchtige Limburgse drugshandelaar meldt zich vrijwillig bij de politie

Drugshandelaar John K. uit Landgraaf heeft zich twee weken geleden op eigen initiatief gemeld bij de politie. Hij was al anderhalf jaar voortvluchtig.

Dat bevestigt justitie aan 1Limburg. De 48-jarige man werd vorig jaar veroordeeld tot ruim negen jaar cel voor het invoeren van tientallen kilo's cocaïne. Ook had hij meerdere vuurwapens in bezit en is hij veroordeeld voor het witwassen van bijna 350.000 euro en twee auto's.

De Limburger verdween nog voor de uitspraak van de rechter in maart vorig jaar. Hij was in 2009 al veroordeeld tot acht jaar cel in België. Als hij op het moment van veroordeling in Nederland was opgepakt, had hij ook die jaren nog moeten uitzitten. Omdat die celstraf inmiddels is verjaard, besloot K. zich bij de Nederlandse politie te melden.

De Belgische justitie heeft aan de advocaat van de drugshandelaar laten weten niet meer naar hem op zoek te gaan. In Nederland loopt nog een hoger beroep. De Limburger wacht de uitkomst daarvan af in voorlopige hechtenis.

K. werd ontmaskerd bij een van de grootste Limburgse drugsonderzoeken ooit. Hij wordt gezien als een van de breinen achter grote internationale drugsoperaties.