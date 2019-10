Sportvliegtuigje blijft steken in kabels van skilift

In de Italiaanse Alpen is een vliegtuigje in de kabels van een skilift verstrikt geraakt. Op beelden van de Italiaanse reddingsdiensten is te zien hoe het toestel enige tijd ondersteboven hing.

Beide inzittenden kwamen er goed vanaf. De 62-jarige piloot viel bij de crash uit het toestel en moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis. De 55-jarige passagier werd door hulpdiensten uit het toestel gehaald.

Het ongeluk gebeurde zondag in het kleine skiresort Prato Valentino, dat nog niet was geopend voor publiek.