CDA twijfelt aan juistheid stikstofcijfers RIVM

De twijfels die boeren hebben bij de meetmethode die rijksgezondheidsinstituut RIVM gebruikt om de stikstofuitstoot bij te houden, worden gedeeld door regeringspartij CDA.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts vindt dat het RIVM transparanter moet zijn over het gebruikte rekenmodel en dat het kabinet de methode tegen het licht moet houden.

Black box

De RIVM-cijfers vormen de basis voor de stikstofplannen die het kabinet vorige week presenteerde. "Maar als partijen aan het RIVM vragen om te laten zien hoe dat model is opgebouwd en nul op het rekest krijgen, vind ik dat vreemd", zegt Geurts tegen het AD. Hij twijfelt daarom aan de juistheid van de RIVM-cijfers.

In ochtendprogramma Goedemorgen Nederland lichtte hij zijn twijfels verder toe. "Dit model is zo bepalend voor wat er gaat gebeuren in Nederland", zei de politicus. "Daarom mag er echt geen enkele twijfel zijn. En nu is het een beetje een black box. Het is niet duidelijk wat er precies ingaat en wat er vervolgens uitkomt."

Transparantie

Het ministerie van Landbouw zegt in een reactie dat het RIVM te allen tijde transparant moet zijn. "Ze hebben ook aangegeven dat iedereen welkom is. Want dit soort discussies beginnen bij transparantie", aldus een woordvoerder.

Het RIVM laat aan het AD weten dat het rekenmodel dat wordt gebruikt niet geheim is. Dat bevestigt stikstofonderzoeker Jan Willem Erisman, die directeur is van het Louis Bolk Instituut, een adviesbureau voor duurzame landbouw.

Volgens hem zijn de modellen wetenschappelijk gepubliceerd. "Maar ze zouden er goed aan doen het transparanter te maken. Ik denk dat ze niets te verbergen hebben, maar toch wekt het achterdocht als je dingen niet nadrukkelijk openbaar maakt", aldus Erisman in het NOS Radio 1 Journaal.

In deze video legt NOS op 3 uit waarom Nederland in de ban is van stikstof: