Wekdienst 9/10: Nobelprijs voor Scheikunde en eerste zitting zaak Rotterdams kindermisbruik

Wat heb je gemist?

Het Witte Huis weigert mee te werken aan het onderzoek van het Amerikaanse Congres naar een mogelijke afzettingsprocedure tegen president Trump. Advocaten van president Trump schrijven in een brief aan het Huis van Afgevaardigden dat het gaat om een "ongegrond" en een "grondwettelijk ongeldig" onderzoek.

In de brief worden de Democraten onder meer ervan beschuldigd dat ze een onderzoek zijn begonnen dat het principe van een eerlijk proces schendt. De brief is gericht aan de Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, en de leiders van de drie Democratische commissies die onderzoek doen naar Trump.

De brief van het Witte Huis wordt gezien als een escalatie van de strijd over het onderzoek naar de afzettingsprocedure.

Ander nieuws uit de nacht:

SCP: inclusief personeelsbeleid geen grote prioriteit voor werkgevers: Voor werkgevers heeft het weinig prioriteit om bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking, of oudere werknemers in dienst te nemen.

Twitter gaf 'onbedoeld' telefoonnummers en mailadressen aan adverteerders: De telefoonnummers en e-mailadressen die Twittergebruikers hadden opgegeven voor de beveiliging van hun accounts, zijn mogelijk bij adverteerders terechtgekomen. Het bedrijf biedt zijn excuses aan.

VS legt Chinezen reisverboden op 'vanwege onderdrukking Oeigoeren': De Verenigde Staten hebben een onbekend aantal Chinese regeringsfunctionarissen en leden van de Communistische partij reisverboden opgelegd.

En dan nog even dit

Een rigoureuze maatregel in de VS om bosbranden te voorkomen. In een poging ellende te voorkomen, komen miljoenen inwoners van de Amerikaanse staat Californië vanaf 9.00 uur (0.00 uur plaatselijk tijd) zonder stroom te zitten.

Het is grootste geplande stroomonderbreking die ooit in in de staat heeft plaatsgevonden. De elektriciteit wordt in fases bij 800.000 huizen afgesloten.