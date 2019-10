Syriër verdacht van poging moord na aanrijding; motief nog onbekend

De man die gisteren met een gestolen vrachtwagen bewust inreed op wachtende auto's in de Duitse deelstaat Hessen, wordt verdacht van poging tot moord. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over een mogelijk terroristisch motief van de 32-jarige Syriër, melden Duitse media. Eerder leek het te gaan om een terroristische aanslag.

In de plaats Limburg an der Lahn, in de buurt van Koblenz, dwong de man een vrachtwagenchauffeur te stoppen. Hij nam het stuur over en reed een paar honderd meter verderop in op wachtende auto's. Getuigen zeiden tegen Duitse media dat de man 'Allah Allah' riep.

Van een terroristisch motief is nog geen bewijs, zei minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer eerder vandaag. "Ik zeg expliciet: volgens de huidige stand van zaken", benadrukte de minister.

De Syriër, die ter plekke werd aangehouden, wordt behalve van poging tot moord ook verdacht van poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Bij de aanrijding raakten negen mensen gewond.

De man richtte een ravage aan: