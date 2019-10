Nederland wil dat Shell olie en chemicaliën op de Noordzee opruimt

Nederland maakt bezwaar tegen het voornemen van Shell en het Verenigd Koninkrijk om resten olie, chemicaliën, staal en beton van oude olieplatforms achter te laten in de Noordzee. Dat heeft VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen bekendgemaakt aan de Tweede Kamer.

Nederland sluit zich hiermee aan bij de kritiek van Duitsland en de Europese Commissie op het plan. Volgende week is er in Londen overleg over de kwestie; alle Noordzeelanden zijn daarbij betrokken.

Het gaat om de onderdelen van de drie grote Brent-platforms die zich onder water bevinden in de buurt van de Shetland-eilanden, tussen Schotland en Noorwegen. De Brent-platforms bevinden zich in Brits territoriale wateren. De Noordzeelanden hebben in het zogenoemde OSPAR-verdrag afgesproken dat in principe alles wat olie- en gasmaatschappijen in de Noordzee hebben aangelegd, ook weer opgeruimd moet worden. Als een van de landen daarop een uitzondering wil maken, moeten alle andere landen geconsulteerd worden.