Kamer wil uitgebreider vuurwerkverbod

De Tweede Kamer wil meer soorten vuurwerk gaan verbieden. VVD en CDA doen morgen het voorstel om naast de zwaarste categorie consumentenvuurwerk ook bepaalde vuurpijlen en zogeheten single shots in de ban te doen.

Single shots zijn erg populair onder jongeren. Het zijn kleine lichtkogels die weggeschoten worden en eindigen in een harde knal. In de aanloop naar de jaarwisseling worden er circa 10 miljoen van verkocht. Volgens deskundigen en ook de branchevereniging pyrotechniek maakt juist dit vuurwerk de meeste slachtoffers.

Het kabinet besloot afgelopen zomer dat de zwaarste soort consumentenvuurwerk, categorie F3, met ingang van de jaarwisseling 2020-2021 niet meer verkocht mag worden. Daaronder vallen Chinese rollen en ratelbanden.

Maar de Tweede Kamer vindt dat dus niet ver genoeg gaan. Zo vallen de single shots onder categorie F2, die wel toegestaan blijft. Naast de branchevereniging pleitte ook de politie al eerder voor een ruimer verbod.

Veiligheid hulpverleners

Volgens VVD-Kamerlid Dilan Yezilgöz-Segerius heeft dit soort vuurwerk niets met een gezellige oud-en-nieuw-traditie te maken. CDA'er Chris van Dam wil vooral de veiligheid van hulpverleners en omstanders vergroten. Een verbod op zware vuurpijlen en single shots is een stap op weg daarnaartoe, zegt hij.

Omdat ook partijen als D66, PvdA en ChristenUnie een ruimer vuurwerkverbod willen, is er een meerderheid in de Tweede Kamer. Morgen is er een debat over de jaarwisseling.

Politiechef Erik Akerboom nam vanochtend ook al een voorschot op het debat. Hij voorziet problemen bij het handhaven van lokale vuurwerkverboden. Gemeenten hebben de vrijheid om vuurwerkvrije zones in te stellen. Zo ontstaat er een wirwar aan lokale knalverboden, zegt Akerboom. Hij betwijfelt of de jaarwisseling daar veiliger door wordt.