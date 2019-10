In twee maanden tijd meer dan 9000 appende fietsers beboet

Het totale aantal boetes die van mei tot en met augustus werden opgelegd voor telefoongebruik in het verkeer was twee keer zo groot als een jaar eerder. Het waren er 44.540, vooral voor appen en bellen in de auto.

De boete voor appende automobilisten is overigens met 240 euro veel hoger dan die voor fietsers. Dat heeft ermee te maken dat ze meer schade kunnen aanrichten aan anderen.

Publiciteit

De invoering van het verbod op 1 juli ging gepaard met een grote publiciteitscampagne. Van Hasselt van de politie hoopt dat de aandacht er uiteindelijk toe leidt dat mensen hun gedrag aanpassen. "Eén campagne verandert de wereld natuurlijk niet. Maar van dat gedrag moeten we echt af."

De verkeersboetecijfers staan in een viermaandelijks overzicht van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Openbaar Ministerie en het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal werden van mei tot en met augustus 2.974.497 verkeersovertredingen geconstateerd, vooral voor te hard rijden. Dat is 8 procent minder dan een jaar eerder.