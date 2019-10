Twee aanhoudingen voor diefstal horloges ter waarde van 1,3 miljoen

Een man en vrouw uit Geleen zijn aangehouden voor de miljoenenroof bij een juwelier in Maastricht, vorig jaar in de nacht voor Kerst. De dieven namen toen zo'n 150 peperdure en zeldzame horloges mee.

Het tweetal is aangehouden in hun huis in Geleen. De politie vond daar ook een doorgeladen vuurwapen, hennep, sieraden, geld en horloges. Het is onbekend of het gaat om de gestolen horloges.

Daarnaast zijn er doorzoekingen geweest in de buitenlandse steden Bijeljina (Bosnië) en Belgrado (Servië). Daar zijn spullen in beslag genomen, maar werd niemand aangehouden, schrijft 1Limburg.

Ladder

In de nacht van 24 op 25 december wisten twee gemaskerde inbrekers de juwelier in de binnenstad van Maastricht binnen te komen door een ladder tegen de gevel te zetten. Via de bovenverdieping glipten ze vervolgens naar binnen. Na de diefstal gingen ze er op een fiets vandoor.

De gedupeerde juwelier vertelde na de roof dat zestig van de gestolen horloges zeer exclusieve exemplaren waren.