Timmermans vanavond gehoord, krijgt de eurocommissaris het moeilijk?

Vanavond hoort het Europees Parlement Frans Timmermans over zijn klimaatplannen. Vanaf 1 november is de Nederlandse eurocommissaris als vice-voorzitter in de nieuwe Europese Commissie verantwoordelijk voor het klimaatbeleid. Binnen honderd dagen moet er een plan op tafel liggen met daarin uitleg over hoe de Europese Unie de uitstoot van broeikasgassen de komende jaren gaat aanpakken.

We streamen de hoorzitting van Frans Timmermans vanaf 18.30 uur op NOS.nl en in de NOS-app.

Brandbrief van christendemocraten

Timmermans is ambitieus. Zo moet de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal zijn en moet de uitstoot in 2030 al met 55 procent zijn gedaald. Maar niet iedereen in het Europees Parlement is even enthousiast over de politieke aspiraties van de Nederlander.

Zo kwam een aantal christendemocraten (de grootste partij in het Europees Parlement) eerder al met een brandbrief. Ze vrezen dat de klimaatplannen ten koste gaan van toekomstige economische groei en pleiten er dan ook voor om een deel van Timmermans bevoegdheden bij hem weg te halen. Ze vrezen dat Timmermans te veel macht krijgt en eisen dat de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, de Duitse Ursula von der Leyen, verantwoordelijk wordt voor het klimaatbeleid.