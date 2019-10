15 maanden cel en geldboete voor sjoemelende oud-arts Erasmus

Een gepensioneerde arts en hoogleraar van het Erasmus MC in Rotterdam is definitief veroordeeld tot vijftien maanden cel en het betalen van een boete van een half miljoen euro vanwege witwassen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald.

De man was jarenlang afdelingshoofd oncologie van het academisch ziekenhuis. In de jaren 80 en 90 kreeg hij geld van farmaceutische bedrijven met wie hij contracten sloot om nieuwe medicijnen te testen. Dat geld stortte hij op Luxemburgse bankrekeningen, maar gaf hij niet op bij de Belastingdienst. Het gaat om een bedrag van tussen de 3,2 en 5,2 miljoen euro, meldt RTV Rijnmond.

Luxemburgs bankgeheim

Toen in 2013 het Luxemburgse bankgeheim opgeheven dreigde te worden, is de man drie keer naar Luxemburg gereden om contant geld op te halen. Dat vervoerde hij terug naar Nederland in het reservewiel van zijn auto. Daarna hief hij de rekeningen op.

In 2015 kwam hij in beeld bij de Belastingdienst in een onderzoek naar zwart vermogen van Nederlanders in het buitenland. Bij het doorzoeken van zijn huis werd een groot deel van het contante geld teruggevonden in een verborgen ruimte.

Het gerechtshof veroordeelde de man twee jaar geleden tot vijftien maanden celstraf en het betalen van een boete van 500.000 euro., maar daar ging de voormalige arts tegen in cassatie. De Hoge Raad oordeelt nu dat de straf definitief is.