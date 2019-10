Extinction Rebellion plant nieuwe acties in Amsterdam

De actiegroep Extinction Rebellion voert vanaf het middaguur opnieuw actie in Amsterdam, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Er komt een tentenkamp met een podium in het Vondelpark. "We verwachten dat de burgemeester dat goedkeurt", zegt de woordvoerder.

Verder worden "decentrale acties" uitgevoerd bij gebouwen van de overheid en bedrijven die hebben meegeschreven aan het klimaatakkoord. Verschillende groepjes activisten bepalen zelf welke gebouwen dat gaan worden. Extinction Rebellion is een los verband van activisten, zonder centrale leiding.

Stadhouderskade

Gisteren demonstreerden de klimaatactivisten bij het Rijksmuseum in Amsterdam. Ze bezetten gisteren de Stadhouderskade, een belangrijke verkeersader in de stad. Burgemeester Halsema had de blokkade verboden.

De politie pakte zeker tachtig mensen op, die een voor een werden opgetild en afgevoerd in politiebusjes. Ook vandaag staan er bij het Rijksmuseum weer busjes van de ME.

De activisten hebben vannacht geslapen in het Vondelpark geslapen, is te lezen op Facebook.

Bekijk hier de beelden van de arrestaties gisteren: