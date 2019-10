Ook familierechtadvocaten gaan staken tegen 'uitholling rechtsstaat'

De gesubsidieerde rechtshulp staat onder druk, vinden ook familie- en erfrechtadvocaten. De Vereniging van Familie- en Erfrechtsadvocaten en Scheidingsmediators (FVAS) kondigt daarom in een paginagrote advertentie in Het Financieele Dagblad een staking aan.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming (VVD) heeft de rechtsstaat uitgehold, zegt de vereniging. Iemand die zelf geen advocaat kan betalen, krijgt er een van de overheid. Maar de bedragen daarvoor zijn volgens de vereniging zo laag geworden dat het moeilijk is om nog advocaten te vinden die het werk willen doen.

De familie- en erfrechtadvocaten sluiten zich aan bij de Orde van Advocaten en de Vereniging van Strafrechtadvocaten, die twee weken geleden al aankondigden dat ze begin januari twee weken willen gaan staken.

Kaalslag

"Onder familie- en erfrechtadvocaten is het probleem nog groter, blijkt uit onderzoek", zegt Alexander Leuftink in het NOS Radio 1 Journaal. "De kaalslag is inmiddels zo groot dat wij vragen om actie."

"De vergoedingen zijn dermate laag dat je eigenlijk geen fatsoenlijke praktijk meer kan voeren", zegt hij. "We merken nu al dat er advocaten omvallen. Ze kunnen het hoofd niet meer boven water houden."

Leuftink zegt dat een advocaat voor een echtscheidingsprocedure ongeveer 1000 euro krijgt. "Dat kan variëren van 30 tot 90 uur aan werk wat daar inzit." Op basis van 90 uur komt het uurtarief dan uit op zo'n 11 euro.

Rechtzoekenden geraakt

Volgens de Consumentenbond verdient een advocaat gemiddeld zo'n 200 euro per uur. "Het wordt steeds moeilijker om een advocaat te vinden die deze zaken nog wil aannemen. Dat is iets wat ook de rechtzoekenden raakt."

Daarom kondigt de vereniging aan solidair te zijn met de staking van de strafrechtadvocaten. "Wij roepen al onze leden op om de eerste twee weken van januari verhinderd te zijn om zittingen bij te wonen. Het klopt dat de rechtzoekenden daar ook niet mee geholpen zijn, maar dit is om een signaal af te geven. Dat kan alleen op deze manier."