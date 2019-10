Wekdienst 8/10: Nobelprijs voor Natuurkunde en hoorzitting Frans Timmermans

Ander nieuws uit de nacht:

Ex-Intertoys-ondernemers beginnen nieuwe speelgoedketen: een groep van zeven ex-Intertoys-franchisers gaat een nieuwe speelgoedketen oprichten: Jase & Joy. Van de nieuwe keten moeten in Nederland tien winkels komen, onder meer in Amersfoort en Eindhoven. Intertoys ging begin dit jaar failliet. De keten maakte een doorstart en werd daarna gekocht door Blokker.

Gestolen vrachtwagen ramt auto's in Duitsland: in Duitsland is een man ingereden op stilstaande auto's. Daarbij raakten zestien mensen gewond. Het is niet duidelijk of de chauffeur dit met opzet deed. De Duitse politie roept op om voorzichtig te zijn met speculeren over de toedracht.

Renovatie Binnenhof mogelijk een jaar vertraagd: het Binnenhof in Den Haag moet volgend jaar grondig worden verbouwd, maar het is nog maar de vraag of de werkzaamheden op tijd kunnen beginnen. Dat heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken gezegd. Volgens hem zorgt onder meer de recente stikstofuitspraak van de Raad van State mogelijk voor vertraging.

En dan nog dit:

Apple-gebruikers in Hong Kong en Macau kunnen op hun telefoons niet langer de vlag van Taiwan gebruiken. De emoji van de Taiwanese vlag was sinds 2017 al afwezig op Apple-apparaten in China.