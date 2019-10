Je hypotheekrente gaat fors omlaag, maar je maandbedrag niet. Hoe kan dat?

In dit specifieke geval gaan de netto maandlasten, dus inclusief hypotheekrenteaftrek, omhoog. Toch is deze bankspaarhypotheek nog altijd voordeliger dan sommige andere hypotheeksoorten.

Als je zou oversluiten naar een annuïtaire hypotheek, dan zouden je maandlasten nog hoger zijn, zegt een woordvoerder van de Hypotheker. "In principe is een bankspaarhypotheek heel voordelig, doordat je belastingvrij spaart en je optimaal profiteert van de hypotheekrenteaftrek over de hele looptijd."

De Hypotheker raadt mensen wel aan om naar het totale plaatje te kijken en de voor- en nadelen goed af te wegen, voordat ze akkoord gaan met een nieuw rentevoorstel.

'De domper komt pas later'

Martin Hagedoorn van De Hypotheekshop beaamt dat de netto maandlasten kunnen stijgen bij hypotheken die in de laatste tien jaar van de looptijd zitten. Huizenbezitters hebben die gevolgen volgens hem niet altijd door. "Sommige geldverstrekkers sturen aan het einde van de rentevaste periode een verlengingsvoorstel, maar sturen daarbij alleen de nieuwe rente mee."

Ook Vereniging Eigen Huis ziet dat mensen het vaak niet doorhebben als een renteverlaging voor hen niet zo positief is. "Ze zijn blij met een renteverlaging, maar zien niet altijd dat de spaarpremie juist stijgt. De domper komt pas later."

Banken: wij informeren klanten duidelijk

De drie grote banken zeggen dat zij hun klanten wel goed informeren. "Drie maanden voor het einde van de rentevaste periode van een bankspaarhypotheek ontvangt de klant een nieuw hypotheekrentevoorstel. Daarin staan verschillende rentevaste perioden en de nieuwe bijbehorende hypotheekrente en maandinleg voor de bankspaarrekening", zegt een woordvoerder van ING.

De bank erkent dat je totale kosten in sommige gevallen omhoog gaan door een verlaging van de hypotheekrente. "In dat geval zal de klant maandelijks meer moeten inleggen op de bankspaarrekening om toch het spaardoel te halen", aldus een woordvoerder.

"Wij herkennen de geluiden over onduidelijkheid niet", zegt een woordvoerder van de Rabobank. "In onze renteverlengingsbrieven staat wat de nieuwe rente, maar ook wat de nieuwe inleg wordt. Daarmee is het voor de klant duidelijk wat zijn totale nieuwe maandbedrag wordt." Ook ABN Amro zegt klanten er op meerdere manieren op te wijzen dat de inleg op de bankspaarrekening stijgt als de hypotheekrente daalt.