Leider Hongkong: Chinees leger kan ingrijpen als opstand uit de hand loopt

Lam zei verder dat ze niet van plan is om de noodwet waarmee gezichtsbedekking is verboden in te zetten voor extra maatregelen. Die wet werd vrijdag van kracht om het makkelijker te maken voor de autoriteiten om demonstranten te herkennen en op te pakken.

Hevige rellen

In Hongkong wordt nu al vier maanden gedemonstreerd. Aanvankelijk tegen een omstreden uitleveringswet, die inmiddels is ingetrokken. Later groeide het protest uit tot een bredere beweging tegen de invloed van Peking. Ook tegen Carrie Lam en haar medebestuurders is fel geprotesteerd.

Afgelopen weekend, na het verbod op gezichtsbedekking, braken hevige rellen uit waarbij winkels en metrostations in vlammen op gingen. De autoriteiten waarschuwen dat ook vandaag nog metrostations dicht zullen blijven, omdat die te zwaar zijn beschadigd. Ook de komende dagen worden weer demonstraties verwacht in Hongkong.