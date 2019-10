Apple verbergt Taiwanese vlag-emoji in Hongkong en Macau

Voor Apple-gebruikers in Hongkong en Macau is de Taiwanese vlag verdwenen uit het emoji-overzicht van berichten-apps als Whatsapp en Facebook Messenger. Na de recentste updates van de besturingssystemen voor iPhones, iPads en Macs is het plaatje van de vlag verborgen.

Alhoewel verborgen, is de vlag-emoji in Hongkong en Macau nog wel te gebruiken, schrijft de website Emojipedia. Gebruikers kunnen het plaatje van elders kopiëren, een alternatief toetsenbord installeren of 'suggesties' bij de toetsenbordinstellingen inschakelen. Wie dan 'Taiwan' intypt krijgt alsnog de vlag-emoji als suggestie.

De emoji van de Taiwanese vlag is sinds 2017 al compleet afwezig op alle Apple-apparaten in China zelf.