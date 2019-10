'Parijse politieman die collega's doodstak had usb-stick met informatie'

De politieman die vorige week in Parijs vier collega's doodstak, was in het bezit van een usb-stick met daarop informatie over zijn collega's. Mickaël Harpon werd na zijn daad op het hoofdbureau in Parijs doodgeschoten.

De usb-stick is gevonden in het huis van Harpon in de gemeente Gonesse, ten noordoosten van Parijs, meldt Le Parisien. Op de stick staan persoonlijke gegevens van tientallen van zijn collega's en propagandavideo's van Islamitische Staat. Het is niet duidelijk of hij de informatie met anderen heeft gedeeld.

Uit eerste onderzoeken blijkt dat de man is geboren op het Franse eiland Martinique, is bekeerd tot de islam en contact had met vermoedelijke leden van een salafistische beweging.

De ict-medewerker was sinds 2003 werkzaam bij de politie en had eerder nooit problemen veroorzaakt. Hij bracht donderdag drie politieagenten en een administratief medewerker met messteken om het leven.

Deze agent vertelde na de aanval wat hij had gezien: