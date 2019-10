Vaker betalingsregeling na verkeersboete

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) treft steeds vaker een betalingsregeling met mensen die boetes hebben openstaan. In een jaar tijd is het aantal betalingsregelingen gestegen van 165.000 naar 196.000, schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.

Dekker vindt dat een positieve ontwikkeling, zeker omdat tegelijkertijd de inzet van gerechtsdeurwaarders met 37 procent is gedaald. Vorig jaar werd 162.000 keer een deurwaarder ingeschakeld om een boete te innen, in 2014 gebeurde dat nog ruim 258.000 keer. De boete-inners uit Leeuwarden zijn volgens de minister ook alerter op signalen dat mensen schuld op schuld stapelen.

Menselijke maat

Het kabinet wil dat schulden bij mensen op een zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde manier worden geïnd. Dat beleid begint vruchten af te werpen, schrijft Dekker. "Wie wel wil betalen, maar even niet kan, heeft nu de mogelijkheid een betalingsregeling af te sluiten. Het CJIB hanteert daarmee de menselijke maat en is zo de juiste weg ingeslagen."

Sinds dit jaar zijn de mogelijkheden om een boete in delen te betalen verder verruimd. Het minimale boetebedrag waarvoor een regeling mogelijk is, is verlaagd van 225 naar 75 euro.

Minister Dekker verwacht dat het aantal betalingsregelingen dit jaar ook nog fors zal toenemen, met 40 procent ten opzichte van 2017.