Zorgen om ketamine: vijf keer meer meldingen bij ehbo na drugsgebruik

Het tripmiddel ketamine lijkt steeds populairder te worden op feestjes, ziet het Trimbos Instituut. In zes jaar tijd is het aantal mensen dat zich na gebruik ervan meldde bij een ehbo-post of in een ziekenhuis vervijfvoudigd, blijkt uit nieuwe cijfers van het instituut.

In de nieuwe Monitor Drugsincidenten waarschuwen onderzoekers dat het gebruik van ketamine steeds normaler wordt. Tussen 2009 en 2017 steeg op ehbo's het aandeel incidenten met ketamine van 2,7 procent in 2009 naar 8,2 procent in 2017.

Het narcosemiddel dat hallucinaties kan veroorzaken, wordt voornamelijk gebruikt onder jongeren tijdens het uitgaan. Uit recente uitgaansonderzoeken blijkt dat het gebruik van de drug onder die groep veel hoger ligt dan in eerste instantie werd gedacht.

Onderzoekers zien dat ketamine eerst alleen werd gebruikt door ervaren drugsgebruikers. "Maar het lijkt nu toegankelijker te worden in meerdere stromingen van het uitgaanscircuit", stellen de onderzoekers. Volgens hen wordt het middel op feesten en 'afterparties' gebruikt.

Toename

Eerder bleek dat 17 procent van de uitgaande jongeren en jongvolwassenen ooit ketamine heeft gebruikt. Onder de Nederlanders van 18 jaar en ouder had 1,2 procent in 2018 ooit ketamine gebruikt. Dit komt neer op circa 170.000 mensen. Ten opzichte van 2016 is het gebruik daarmee stabiel en blijft het relatief laag, aldus het Trimbos.

Het instituut wijst op de gevaren van ketamine. Mensen kunnen er zeer heftig op reageren en in een staat belanden die te vergelijken is met een verlamming of een bijna-doodervaring. Op lange termijn kunnen nieren en blaas beschadigd raken.

Ook is in twee jaar tijd de vondst van illegale ketamine flink toegenomen. De douane vond in 2016 nog maar 2,6 kilo, vorig jaar was het 800 kilo.

Hoe 'keta' Nederland binnenkomt, zie je in deze video van NOS op 3: