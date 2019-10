Twee aanhoudingen voor liquidatie uit 2017 in Best

Twee mannen uit Zaandam zijn aangehouden voor een liquidatie in 2017. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het doodschieten van Dennis Struijk in zijn auto in het Brabantse Best. Er wordt nog gezocht naar een derde verdachte.

De 35-jarige Struijk werd in augustus 2017 opgewacht en doodgeschoten nadat hij op bezoek was geweest bij een kennis. De Eindhovenaar was een bekende van de politie en er werd in de jaren voor zijn dood al drie keer eerder geprobeerd om hem te vermoorden.

Volgens Omroep Brabant werd hij in 2016 bij zo'n poging ook daadwerkelijk geraakt en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleefde dat toen.

Beloning voor gouden tip

Vorig jaar loofde het Openbaar Ministerie 20.000 euro uit voor de gouden tip over de liquidatie. Er was toen al bekend dat het spoor naar Noord-Holland leidde. De politie meldt vandaag dat het onderzoek er een "van de lange adem" is, maar dat vanmorgen de 28-jarige en 31-jarige Zaandammers konden worden aangehouden. Hoe de politie de twee op het spoor is gekomen, is niet bekendgemaakt.

Justitie gaat uit van ten minste drie betrokkenen bij de liquidatie. Naast de twee mannen die Struijk hebben opgewacht, lieten bewakingsbeelden ook een derde verdachte zien die in de vluchtauto zat.