Nederlander heeft paspoort terug, na maand op straat in Melilla

De 25-jarige Nederlander die door de Spaanse politie werd aangezien voor een illegale migrant, heeft zijn paspoort terug. Ouisam Karim bracht ongeveer een maand door op straat in de Spaanse enclave Melilla.

"Zojuist met Karim gesproken", twittert de burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouch. "Hij heeft zijn paspoort terug en kan terugreizen naar Nederland." De 25-jarige verbleef de laatste dagen bij een kennis van de PvdA-burgemeester.

'Mishandeling en intimidatie'

De partij noemde het gisteren schandalig wat Quisam is overkomen. Hij is naar eigen zeggen mishandeld en geïntimideerd door de Spaanse politie. Na twee dagen cel werd hij begin september vrijgelaten, zonder paspoort. Agenten dachten dat het document vervalst was.

De enclavestad in het noorden van Marokko maakt deel uit van de Europese Unie. Daarom is het een geliefde bestemming voor illegale migranten uit Afrika.

Karim sliep noodgedwongen op straat na zijn vrijlating. Zonder papieren kon hij niet meer verblijven in een hotel. "Ik voel me machteloos", zei hij gisteren tegen de NOS. Hij zou twee keer zijn beroofd.

De PvdA vindt dat zowel de Spaanse als Nederlandse overheid is tekortgeschoten.