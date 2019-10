Minister Blok wil uitleg van Trump over Syrië

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft de Amerikaanse president Trump om "verduidelijking" gevraagd over zijn voornemen om Amerikaanse troepen terug te trekken uit het noorden van Syrië.

"We volgen de ontwikkelingen met zorg", zei Blok vanmiddag. Trump moet wat hem betreft duidelijk maken wat de terugtrekking betekent voor de veiligheidssituatie in Noord-Syrië. Koerdische strijders hebben dat gebied de afgelopen jaren, met steun van de VS, op terreurorganisatie IS heroverd.

Als de laatste 100 tot 150 Amerikaanse militairen weggaan, krijgt Turkije van Trump de vrije hand om de Koerden aan te vallen. President Erdogan ziet hen als terroristen en wil ze verdrijven. Ze werken volgens hem samen met de terroristische PKK in Oost-Turkije.

Vluchtelingenstroom

Kamerleden zijn bang dat door een Turkse aanval op de Koerden IS weer sterker kan worden en dat er opnieuw een vluchtelingenstroom naar Europa op gang komt. IS-strijders zouden in die stroom mee kunnen liften.

Ook minister Blok denkt dat het conflict in Syrië weer kan oplaaien. "Het is een gebied waar Nederland zeer bij betrokken is, onze F-16's hebben er bombardementen uitgevoerd. We hebben groot belang bij het vermijden van verdere escalatie."

IS-strijders

President Trump haalde vandaag opnieuw uit naar Europese landen, die gevangengenomen IS-strijders niet terug willen halen. Trump vindt dat ze hun eigen onderdanen moeten berechten. Nu zitten ze nog in door de VS betaalde gevangenenkampen in Syrië.

Blok is niet gevoelig voor dat argument. Volgens hem is het goed juridisch gebruik dat iemand berecht wordt in het land waar de strafbare feiten zijn gepleegd. Dat is niet Nederland, maar Syrië, zo redeneert hij.