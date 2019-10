Tbs’ers Pompekliniek vanaf woensdag op verlof met dubbele begeleiding

Tbs'ers in de Pompekliniek in Nijmegen kunnen vanaf woensdag weer met verlof. Wel krijgen ze voorlopig dubbele begeleiding mee. Dat heeft de kliniek laten weten aan Omroep Gelderland.

Afgelopen weekend trok de kliniek alle verloven tijdelijk in nadat een cliënt er vrijdag vandoor was gegaan tijdens verlof. Hij wist op de fiets te ontkomen aan zijn begeleider in de Nijmeegse wijk Hatert. De man, een zedendelinquent, is nog altijd niet teruggevonden.

Het was de derde keer in korte tijd dat een tbs'er van de kliniek de benen nam tijdens het verlof. Burgemeester Hubert Bruls zei dat hij snel maatregelen wil rond het begeleid verlof bij de tbs-kliniek. De Pompestichting beloofde het verloftraject tegen het licht te houden en kondigde een onafhankelijk onderzoek aan. De instelling hoopt de zorgen van de buurt en burgemeester daarmee weg te nemen.

Proef met enkelband

De Pompekliniek doet ook mee aan een proef van het ministerie van Justitie en Veiligheid om patiënten met een elektronische enkelband op verlof te sturen. In totaal doen vijf instellingen mee aan de pilot die start in december en twee jaar duurt.