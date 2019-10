Taakstraf voor tieners na zelfmoord jongen (14) om naaktfoto

Twee tieners zijn door de rechter veroordeeld omdat zij een naaktfoto hebben verspreid van een 14-jarige jongen uit Enschede. De jongen, Onur, pleegde zelfmoord op de dag dat de foto op sociale media terechtkwam.

Het incident speelde begin 2017. Een destijds 13-jarige jongen deed zich met een nepaccount op SnapChat voor als meisje en kreeg de foto van Onur toegestuurd. Hij stuurde die vervolgens door naar twee meisjes. Een van hen, een toen 14-jarig meisje, zette de foto op Instagram met de naam van Onur erbij.

Taakstraf

De rechter veroordeelt de jongen tot een taakstraf van veertig uur. De rechtbank neemt het hem kwalijk dat hij in het begin deed alsof hij nauwelijks iets met de zaak te maken had, terwijl hij de enige was die de foto had. Ook wist hij uit zijn chatcontact met Onur dat de jongen zich zorgen maakte over de foto.

Het meisje krijgt alleen een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur met een proeftijd van twee jaar. Volgens de rechtbank gaat het om een kwetsbaar en beschadigd meisje met persoonlijke problemen. Bij beiden is meegenomen dat ze erg jong waren en hun handelen niet konden overzien.

De rechter benadrukt dat de impact van het plaatsen van (naakt)foto's vaak wordt onderschat. Slachtoffers ervaren het als een zware persoonlijke vernedering en soms aantasting van de familie-eer. Ook de twee veroordeelde jongeren hebben volgens de rechter onvoldoende stilgestaan bij de enorme impact.

Nabestaanden eisten vervolging

RTV Oost meldt dat het Openbaar Ministerie aanvankelijk de twee tieners niet wilde vervolgen. Dat gebeurde alsnog nadat nabestaanden een klacht hadden ingediend bij het gerechtshof. In de zogenoemde artikel 12-procedure, oordeelde het hof dat de twee vervolgd moesten worden voor het verspreiden van kinderporno.

De ouders van Onur wilden dat de tieners vervolgd zouden worden voor dood door schuld, maar het hof vond dat de dood van Onur redelijkerwijs niet te voorzien was en dat zijn dood de jongen en het meisje niet kan worden aangerekend.