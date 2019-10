EU-wet klokkenluiders in 2021 van kracht

De lidstaten van de Europese Unie moeten uiterlijk eind 2021 nieuwe regelgeving invoeren om klokkenluiders beter te beschermen. De Europese Commissie presenteerde in april de nieuwe regels, nu is bekend dat ze ook daadwerkelijk worden ingevoerd.

Door deze regels in te voeren, worden bedrijven met meer dan vijftig werknemers en gemeenten met meer dan tienduizend inwoners verplicht om meldingskanalen op te zetten. Het is voor het eerst dat in de hele Europese Unie gelijke bescherming geboden gaat worden aan mensen die misstanden bij hun werkgever aan de orde stellen.

Vergeldingsmaatregelen

Momenteel krijgen klokkenluiders in de Europese Unie wettelijke bescherming tegen vergeldingsmaatregelen zoals ontslag of vervolging. Dat geldt zowel voor klokkenluiders die misdrijven binnen hun bedrijf melden als voor diegenen die daarvoor een externe instantie inschakelen.

Ondanks deze wettelijke bescherming verschilt de uitvoering per lidstaat. Soms zijn er alleen interne regelingen bij overheden of bepaalde sectoren. Nederland heeft uitgebreide wetgeving. Sinds 2016 kunnen melders van misstanden hulp zoeken bij het Huis voor Klokkenluiders.