Unilever gaat veel veel minder plastic gebruiken

Unilever gaat het gebruik van plastic verpakkingen drastisch verminderen. De multinational (onder meer voedingsmiddelen en persoonlijke verzorging), wil jaarlijks een miljard kilo plastic minder gaan gebruiken. Ook moet er meer worden gerecycled.

Ook worden er andere verpakkingen ontwikkeld, met minder of helemaal geen plastic. Unilever gaat verder ongeveer 600.000 ton plastic inzamelen en verwerken, meer dan het zelf op de markt brengt.

In totaal wil Unilever binnen vijf jaar het gebruik van plastic voor verpakkingen halveren, van de huidige 7 miljard kilo naar 3,5 miljard kilo per jaar.

Karton en bamboe

Unilever is naar eigen zeggen het eerste grote wereldwijde consumentengoederenbedrijf dat zich verplicht tot een absolute reductie van plastic. "Plastic heeft zijn plaats, maar niet in het milieu", stelt topman Alan Jope. "We kunnen plasticafval alleen verminderen door snel te handelen en door radicaal actie te ondernemen."

Sinds 2017 werkt Unilever volgens het principe van Less, Better, No Plastic (minder, beter, en geen plastic). Er worden nieuwe manieren ontwikkeld om producten te verpakken en te leveren. Zo zijn er navulstations ontwikkeld voor wasmiddelen en shampoo, kartonnen deodorantsticks en tandenborstels van bamboe.