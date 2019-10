Podcast De Dag: ontslag nemen via Instagram is geen goed idee

De combinatie politici en sociale media is niet altijd een gelukkige. Toen de Haagse burgemeester Pauline Krikke gisteren haar aftreden via Instagram bekendmaakte, trok John Bijl even zijn wenkbrauwen op. Hij houdt politici in de gaten, in de pers, op sociale media en tijdens raadsvergaderingen en leert nieuwkomers via het Periklesinstituut hoe de politiek werkt.

"Je hoeft een presentator in Hilversum niet te vertellen dat het moeilijk is om betrokken over te komen in een video, maar burgemeesters mag je dat best vertellen", analyseert hij het Instagramfilmpje van Krikke. In deze podcast praten we met Bijl over beeldvorming en politieke communicatie op sociale media.