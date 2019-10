Kamerleden geschokt door ontwikkelingen Syrië

"Verschrikkelijk, gevaarlijk en zeer zorgwekkend". Dat zeggen Kamerleden van onder meer VVD, D66 en ChristenUnie nu de Amerikaanse regering Turkije de vrije hand geeft om de Koerden in Noord-Syrië aan te vallen.

De gevolgen zijn niet te overzien, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma. "De Koerden hielpen mee IS te verslaan. Een aanval van Turkije is ongehoord."

Ook vrezen Kamerleden voor nieuwe vluchtelingenstromen vanuit het gebied. Mogelijk zijn daar oud-IS-strijders bij, met alle risico's van dien. Europa moet volgens de Kamerleden alles op alles zetten om het Turkse offensief te voorkomen.

Het gebied aan de grens met Turkije werd de afgelopen jaren door Koerdische strijders, met steun van de de VS en luchtsteun van onder meer Nederland, op IS heroverd. Er zouden nu nog zo'n 100 tot 150 Amerikanen in het gebied zijn. Deze militairen worden teruggetrokken.

De Turkse president Erdogan wil de Koerdische strijders, die hij beschouwt als terroristen, verdrijven. Hij zegt dat ze samenwerken met de Koerdische terreurorganisatie PKK die actief is in Oost-Turkije.Wanneer de Turkse militaire operatie begint, is niet duidelijk.

Sancties

De Koerden waarschuwen dat een Turkse invasie kan leiden tot een heropleving van IS in Syrië. "Koerden en andere minderheden worden opgeofferd om de Turkse expansiedrift te stillen", twittert ChristenUnie Kamerlid Joel Voordewind. Voordewind wil snel met minister Blok in debat om te bespreken wat Europa kan doen om een Turks offensief te voorkomen.

D66-Kamerlid Sjoerdsma vindt dat er eventueel sancties moeten komen tegen Turkije, ook al is het niet gebruikelijk om zulke stappen tegen een bondgenoot te zetten. Turkije is lid van de NAVO.