Japanse kustwacht redt na aanvaring Noord-Koreaanse vissers

De Japanse kustwacht zegt dat het tientallen Noord-Koreaanse vissers uit zee heeft gered. Dat gebeurde nadat hun schip door een aanvaring met een patrouilleboot van de Japanse visserij-inspectie was lekgeslagen. Het is onduidelijk of er Noord-Koreanen zijn omgekomen.

Volgens Japan visten de Noord-Koreanen binnen de exclusieve economische zone van Japan, waarvan de visserijrechten bij Japan liggen. De Japanners zouden de Noord-Koreanen uit dat gebied hebben verjaagd. Daarna zou het tot een aanvaring zijn gekomen en zonk het Noord-Koreaanse schip.

In september enterde de Russische kustwacht twee Noord-Koreaanse vissersschepen, omdat ze illegaal in Russische wateren visten. In totaal waren er 80 bemanningsleden aan boord. De Noord-Koreanen zouden het Russische kustwachtpersoneel hebben aangevallen. De schepen werden naar een Russische haven gesleept.