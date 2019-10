Landelijke fietsverlichtingsactie van start in Assen

De ANWB start vandaag de landelijke fietsverlichtingscampagne. De aftrap was bij het Dr. Nassaucollege in Assen. Met de slogan 'Zet je licht aan' wil de ANWB mensen bewuster maken van het belang van fietsverlichting.

Volgens Frits van Bruggen, directeur van de ANWB, richt de campagne zich met name op scholieren. "Het wordt weer donker en dat is vooral gevaarlijk voor kinderen, want zij hebben het vaakst hun licht niet aan", zei Van Bruggen in het NOS Radio 1 Journaal. Het aantal verkeersdoden nam vorig jaar toe ten opzichte van 2017. Zo waren er vorig jaar 678 dodelijke slachtoffers, 11 procent meer dan in 2017.

Gedrag veranderen

Samen met vrijwilligers en wijkagenten gaat de ANWB wegen voorzien van gele markering. Op gevaarlijke plekken op de weg en bij stoplichten wordt de tekst 'Zet je licht aan' op de weg geschreven. Van Bruggen wil graag dat de tekst meer dan honderdduizend keer wordt geplaatst.

Van Bruggen benadrukt dat de campagne vooral is gericht op gedrag. "Als je naar fietsverlichting kijkt, is het algemene beeld dat een derde van de verlichting niet werkt. Daarnaast is er ook nog een behoorlijk aantal mensen bij wie de verlichting het wel doet, maar waar ze hem niet aanzetten." Een boodschap op het wegdek moet mensen aanmoedigen dat alsnog te doen.