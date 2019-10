'Bescherm klanten tegen faillissement energieleverancier'

Energieleveranciers staan er lang niet allemaal financieel gezond voor, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Bijna de helft van de energiebedrijven heeft hoge schulden. Het gaat vooral om relatief kleine en nieuwe aanbieders.

Consumenten weten vaak helemaal niets over de financiële positie van hun energieleveranciers. Bij een faillissement kunnen mensen voor honderden euro's het schip ingaan. De Consumentenbond wil een betere bescherming van consumenten en wil dat minister Wiebes maatregelen neemt. "Energie is een basisvoorziening waar niemand buiten kan. Daar hoort consumentenbescherming bij."

Vechtmarkt

De Consumentenbond heeft de jaarrekeningen van een dertigtal energiebedrijven uitgeplozen en gekeken naar de financiële positie. Bij dertien bedrijven is er sprake van hoge schulden. "Een hoge schuldenlast wil niet meteen zeggen dat het bedrijf failliet gaat, maar het is wel een teken aan de wand", zegt directeur Sandra Molenaar. "De energiemarkt is een vechtmarkt, waarbij bedrijven elkaar hevig op prijs concurreren. Op zich is dat goed voor consumenten, maar het kan ook verkeerd gaan."

Naast de grote energieleveranciers, Nuon (Vattenfall), Essent en Eneco - met z'n drieën goed voor driekwart van de gas en stroommarkt - zijn de voorbije jaren tientallen nieuwe bedrijven ontstaan. Met scherpe prijzen halen ze consumenten binnen

Klant de dupe

Vorig jaar gingen kort na elkaar twee energieleveranciers failliet: Energieflex en Robin Energie. Tienduizenden consumenten werden direct overgenomen door andere energiebedrijven. Maar vooruitbetaalde voorschotten, waarborgsommen, en welkomstkortingen werden niet verrekend. Gedupeerde klanten liepen daardoor honderden euro's mis.

De Consumentenbond wil scherper toezicht op de sector door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarnaast zouden gedupeerden gecompenseerd moeten worden voor eventueel te veel betaalde energiebelasting, btw en netwerkkosten.