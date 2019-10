Nobelprijzen dit jaar mogelijk diverser dan ooit

Voor de Nobelprijs voor de Vrede zijn dit jaar 301 kandidaten aangedragen, onder wie 223 individuen en 78 organisaties. Het Noorse onderzoeksinstituut PRIO voorspelt dat de 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg zou kunnen winnen. Zij zou de jongste laureaat ooit zijn. Tot op heden is de Pakistaanse kinderrechtenactiviste Malala Yousafzai de jongste winnaar; zij was 17 jaar toen zij de prijs in 2014 won.

Kanshebbers

Thunberg is niet de enige die genoemd wordt in de voorspelling van het Noorse onderzoekinstituut. Ook de Amerikaanse president Donald Trump zou in de race zijn vanwege zijn gesprekken over denuclearisatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Drie jonge, relatief onbekende vredesactivisten zouden ook in aanmerking komen: de Libische Hajer Sharief, de Somalisch-Canadese Ilwad Elman en Nathan Law Kwun-chung uit Hongkong.

De Nobelprijs voor de Vrede zou ook naar een organisatie kunnen gaan. Zo maakt Verslaggevers Zonder Grenzen, dat wereldwijd strijdt voor persvrijheid, volgens PRIO kans. En wordt de Control Arms Coalition, een wereldwijd samenwerkingsverband voor verantwoorde wapenhandel, veel genoemd.

Inhaalactie

De Nobelprijs voor de Literatuur wordt dit jaar tweemaal uitgereikt. Het betreft een inhaalactie, omdat de Zweedse Academie vorig jaar te maken kreeg met een schandaal binnen de eigen gelederen.

Jean-Claude Arnault, de echtgenoot van dichteres en academie-lid Katarina Frostenson, zou zeker achttien vrouwen seksueel hebben misbruikt. Dat gebeurde onder meer in gebouwen van de academie. Verschillende leden van de academie stapten na de bekendmaking van de beschuldigingen op. Frostenson vertrok uiteindelijk ook zelf, omdat ze geldbedragen had doorgesluisd naar een vereniging van haar man. Arnault is inmiddels veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor een verkrachting.

De Zweedse Academie heeft dit jaar een aantal nieuwe leden aangesteld en ook de criteria voor het toekennen van de Nobelprijs zijn gewijzigd. De academie wil "met een bredere blik" naar literatuur kijken. "We hadden een meer eurocentrisch perspectief, nu kijken we over de hele wereld", zei voorzitter Anders Olsson dit weekend tegen The Guardian. De academie wil daarnaast nadrukkelijker naar het werk van vrouwelijke auteurs kijken.