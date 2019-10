Wekdienst 7/10: klimaatdemonstraties en Nobelprijs voor de Geneeskunde

En dan nog even dit:

Luchtballonnen in alle kleuren van de regenboog waren er te zien bij Balloon Fiesta in de Verenigde Staten. Het festival wordt al vijftig jaar georganiseerd in Albuquerque, een stad in New Mexico. Het evenement is zaterdag officieel van start gegaan, maar vanwege de mist mochten de luchtballonnen toen nog niet opstijgen.