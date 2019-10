Keurmerk energiesector tegen agressieve en misleidende verkopers

Partijen die mensen bellen of aan de deur komen om energiecontracten af te sluiten moeten binnenkort een keurmerk krijgen. Een groep energieleveranciers komt met het keurmerk, meldt De Telegraaf. Het is de bedoeling dat 800 van de 1500 partijen voor februari 2020 het keurmerk hebben aangevraagd.

Er wordt veel geklaagd over intermediairs. Dat zijn bedrijven die mensen online, via de telefoon of aan de deur willen laten overstappen van energieleverancier. De verkopers zijn soms agressief of houden misleidende verkooppraatjes. Het keurmerk wordt alleen gegeven aan intermediairs die zich aan de bestaande wet- en regelgeving houden, zoals het respecteren van het bel-me-nietregister.

Het keurmerk is geïnitieerd door elf energiemaatschappijen en zeven distributieplatformen waarmee zij samenwerken. Deze platformen leveren software waarin intermediairs verschillende contracten voor gas en stroom kunnen vergelijken en afsluiten.

Ook online moet het beter gaan. Volgens een woordvoerder worden er de komende jaren geld vrijgemaakt om bedrijven te monitoren op verschillende klachtenfora. Met speciale software en extra werknemers moet zo ook online de reputatie van bedrijven worden aangepakt.