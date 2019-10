Weerrecord: het is de koudste 6 oktober ooit

Het werd vandaag 9,6 graden in De Bilt, en dat maakt vandaag de koudste 6 oktober sinds het begin van de weermetingen.

Vooral in het midden van het land was het kouder dan normaal. "Er hing een lagedrukgebied en het heeft bijna de hele dag geregend. Dat brengt de temperatuur in De Bilt behoorlijk omlaag", zegt NOS-weerman Marco Verhoef.

Het oude record stamt uit 1936. Toen werd het op 6 oktober niet warmer dan 10,1 graden in De Bilt.