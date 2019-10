Belgische Albert Heijn roept ook vlees terug, mogelijk meer supermarkten besmet

Albert Heijn in België roept vleeswaren terug van de Nederlandse vleeswarenfabriek Offerman, maakt de Belgische voedselinspectie bekend. Mogelijk volgen meer supermarkten. Gisteren riep de Belgische Aldi gebraden rosbief terug vanwege mogelijke besmetting met de listeriabacterie.

De gesneden halal vleeswaren van het merk Wahid, waaronder kalkoenham, kipboterhamworst, kipfilet, rundercervelaat, runderrookvlees en rundersalami, werden geleverd door de Nederlandse fabriek Offerman, een dochteronderneming van het Belgische bedrijf Ter Beke.

Eergisteren haalde Offerman alle vleeswaren terug uit de schappen van Nederlandse supermarkten en groothandels, alles bijeen meer dan 300.000 kilo. Het RIVM maakte bekend dat door de listeriabacterie de afgelopen twee jaar drie mensen zijn overleden, een vrouw kreeg een miskraam.

Onderzoek

Er bestaat een kans dat er nog meer Belgische supermarkten besmet vlees verkopen, zegt een woordvoerder van de FAVV, het Belgische voedselagentschap. De Nederlandse voedselinspectiedienst, de NVWA, is momenteel nog bezig met een 'traceerbaarheidsonderzoek' daarnaar.

"Dat onderzoek is in volle gang, maar dat is ingewikkelder dan je zou denken", zegt een woordvoerder van de NVWA. Het is onduidelijk wanneer het onderzoek afgerond is.

Het was bij de NVWA al eerder bekend dat er vermoedelijk wat mis was bij vleeswarenleverancier Offerman.Volgens de directeur van Offerman is er nauw samengewerkt met de voedselwarenautoriteit: