PvdA: overheid nalatig bij hulp aan Nederlandse Karim (25) in Melilla

Karim vindt zijn situatie "verschrikkelijk", zegt hij aan de telefoon. "Ik ben van mijn nationaliteit beroofd. De Nederlandse overheid heeft me niet eens gebeld. Ik ben mishandeld en geïntimideerd door de Spaanse politie. Ik voel me machteloos." Ook is hij ziek, maar hij kan niet naar het ziekenhuis zonder papieren.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade in Madrid zijn "hard bezig" om de zaak op te lossen. Het ministerie zegt alle bewijzen te hebben aangeleverd om aan te tonen dat Karim een Nederlander is. "Spanje is nu aan zet", zegt een woordvoerder.