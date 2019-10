Kinderen in Duits ziekenhuis raakten besmet door 'vuile' wasmachine

In een Duits kinderziekenhuis heeft een 'vervuilde' wasmachine in 2012 een besmetting met een resistente bacterie veroorzaakt bij pasgeboren baby's. Dat blijkt uit onderzoek van het Universiteitsziekenhuis in Bonn.

Wasmachines blijken broeinesten te kunnen worden voor bacteriën, schrijven de onderzoekers in het Amerikaanse vaktijdschrift Applied and Environmental Microbiology.

Mutsjes en sokjes

Tussen april 2012 en mei 2013 werden bij dertien baby's en een jong kind die in hetzelfde kinderziekenhuis waren opgenomen, kolonies bacteriën gevonden. De kinderen waren er niet ziek van.

Uit daaropvolgend onderzoek bleken een wasmachine en twee wasbakken op de neonatale afdeling de bron van de besmetting. De ziektekiemen zaten ook op de mutsjes en sokjes van de baby's die in de machine waren gewassen. De onderzoekers vonden dezelfde bacteriën terug in de wasmiddellade en op de rubberen deurafsluiting.

De wasmachine werd verwijderd en in de vier jaar erna zijn er geen nieuwe uitbraken gemeld.

Volgens de onderzoekers is de bacterie niet extreem gevaarlijk voor gezonde mensen. Voor kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en mensen met een verzwakte gezondheid vormt de bacterie wel een potentieel gevaar. De bacterie kan leiden tot problemen met de spijsvertering en ademhalingsproblemen.

Warm wassen

In het rapport van de onderzoekers wordt gesproken van een uitzonderlijke situatie. Normaal worden in ziekenhuizen industriële wasmachines gebruikt die op hogere temperaturen wassen met ontsmettingsmiddel. Het probleem kan zich vooral voordoen bij normale wasmachines omdat huishoudens meestal blijken te wassen op temperaturen tussen de 30 en 40 graden. Dat is energiebesparend, maar volgens de onderzoekers worden bij deze temperaturen geen bacteriën gedood. De ideale temperatuur hiervoor is 60 graden of hoger.

Naast af en toe warmer wassen moet er volgens de onderzoeker misschien gekeken worden naar het ontwerp van wasmachines. De ophoping van restwater vormt een goede omgeving voor de groei van bacteriële kolonies.