Automobilist slaat 16-jarige verkeersregelaar bewusteloos

Een automobilist heeft gisteren in Nijmegen een 16-jarige verkeersregelaar bewusteloos geslagen. Het meisje hielp mee bij een sportevenement en sprak de man erop aan dat hij op het parcours reed.

Volgens de politie was de man boos omdat hij vanwege een afzetting niet bij zijn favoriete visstek kon komen. Toen de verkeersregelaar hem erop wees dat hij niet op het parcours mocht komen, werd de man zo agressief dat hij het meisje in haar gezicht sloeg. Daarna reed hij door.

De verkeersregelaar was even buiten bewustzijn. Een van haar ogen is beschadigd em mogelijk heeft ze ook een whiplash. Het meisje heeft geen aangifte gedaan, schrijft Omroep Gelderland.

Oproep

De politie heeft de automobilist nog niet gevonden. Op sociale media roept de politie de man op zich te melden. "Als jij jezelf stoer genoeg vindt om als volwassen man een 16-jarig meisje neer te slaan dan moet je ook zo stoer zijn om jezelf te verantwoorden bij de politie!"