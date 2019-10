Doden bij aanslag op goudmijn Burkina Faso

Bij een aanslag op een goudmijn in Burkina Faso zijn vrijdag ongeveer twintig mensen gedood. Dat hebben de Burkinese veiligheidsdiensten bekend gemaakt, meldt persbureau AFP.

De aanslag was in de provincie Soum, in het noorden van het Afrikaanse land. Daar namen gewapende strijders de mijn onder vuur en doodden er voornamelijk mijnwerkers. Er zouden ook mensen gewond zijn geraakt, maar hoeveel is niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wie er verantwoordelijk is voor de aanslag.

In de buurt van de goudmijn werd vorige maand nog een belangrijke brug opgeblazen die twee noordelijke steden met elkaar verbond. In december vorig jaar werd al de noodtoestand uitgeroepen voor de noordelijke provincies.

Burkina Faso wordt de laatste jaren geteisterd door aanslagen. Die worden voornamelijk gepleegd door jihadistische groeperingen, gelieerd aan al-Qaida of Islamitische Staat. Sinds 2015 zijn daarbij honderden mensen omgekomen.