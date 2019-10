Auto Stadstoezicht Leeuwarden brandt uit

In Leeuwarden is een auto van Stadstoezicht vannacht in vlammen opgegaan. De auto stond geparkeerd tussen andere dienstauto's, voor het kantoor van de handhavers.

Medewerkers ontdekten de brand en belden de brandweer. Tijdens het blussen werd de weg bij het kantoor van het Stadstoezicht afgesloten, meldt Omrop Fryslân. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.