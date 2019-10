Opnieuw tienduizenden demonstranten op de been in Hongkong

In Hongkong demonstreren tienduizenden mensen tegen de anti-gezichtsbedekkingwet. Er zijn opnieuw rellen uitgebroken. De politie schiet met traangas.

In feite gaat het om twee demonstraties; een op Hong Kong Island en de ander in het stadsgedeelte op het vasteland daartegenover. "Het dragen van een masker is geen misdaad", riepen de deelnemers eerder vanmorgen.

Wet genegeerd

De wet is onderdeel van een noodwet uit de Britse koloniale tijd. Hij werd vrijdag weer van kracht om het de politie gemakkelijker te maken om demonstranten te herkennen en op te pakken. Veel demonstranten dragen veiligheidsmaskers en -brillen om zich te beschermen tegen rubberkogels en traangas van de politie.

De demonstranten trekken zich niets aan van het verbod. Net als de afgelopen dagen draagt vandaag het overgrote deel een mondmasker of andere vormen van gezichtsbedekking. Ze riskeren een gevangenisstraf van een jaar.