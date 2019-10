Spaanse druiven verkassen naar de koele Pyreneeën

Volgens Christiaan Reijnders is het niet eens extreme hitte, maar vooral waterbeheer dat de komende jaren belangrijker wordt. "Het gaat om de kwaliteit van het water, maar ook om het bewaren van het vocht. In september viel in dit gebied in een dag een enorme hoeveelheid regen. Al dat water is gewoon de zee in gelopen." Hij wijst op een volgelopen regenput die zijn bedrijf in de buurt van de kassen heeft. "Boeren gaan inzien dat ze dit soort bassins moeten aanleggen."

De mens veroorzaakte op aarde een klimaatverandering en zoekt naar aanpassing van gewassen om de gevolgen te bewerken. Reijnders erkent dat een ethische kwestie om de hoek ligt. "We moeten wel. Over dertig jaar lopen er negen miljard mensen op deze planeet. Ook al is die aarde heter, ook al is de grond minder vruchtbaar, ook al is de kwaliteit van water slechter - al die mensen moeten we straks kunnen voeden."