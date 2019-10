Dakloze man New York slaat slapende zwervers dood

In de wijk Chinatown in New York heeft een dakloze man vier andere daklozen doodgeslagen met een metalen buis, terwijl ze aan het slapen waren. Een vijfde slachtoffer overleefde het, maar raakte ernstig gewond aan zijn hoofd.

De dader is een man van 24 en de politie gaat ervan uit dat hij de slachtoffers willekeurig aanviel. De politiewoordvoerder voegt eraan toe dat er geen bewijs is voor bijvoorbeeld racisme en zegt dat er nog geen motief is.

De slachtoffers lagen te slapen in portieken van woningen en steegjes. Agenten kwamen midden in de nacht af op een melding van een mishandeling. Vervolgens troffen ze een dode man op de grond aan en na een zoektocht in de wijk bleek dat er verspreid nog drie lijken lagen. De man zou bij de arrestatie de metalen buis nog in zijn handen hebben gehad.

Verbijsterd

Burgemeester De Blasio laat in een reactie weten dat hij verbijsterd en geschokt is door deze "zinloze daad van geweld tegen de meest kwetsbare mensen binnen onze gemeenschap".

Het aantal daklozen is in New York de afgelopen tien jaar fors gestegen. Gemiddeld worden er ongeveer zeven daklozen per jaar vermoord in de stad.