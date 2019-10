Onderwijsstaking Jordanië na maand voorbij, leraren krijgen meer salaris

De regering in Jordanië heeft na een wekenlange impasse een akkoord gesloten met de vakbond voor leraren. Daarmee komt een einde aan een van de langste stakingen in de publieke sector ooit in het land.

Zo'n 1,5 miljoen leerlingen hadden ongeveer een maand lang te maken met lesuitval. Veel ouders lieten hun kinderen gedurende die tijd uit solidariteit maar helemaal thuis.

De leraren gingen de straat op omdat ze vonden dat ze te weinig betaald kregen. Ze eisten een loonsverhoging van gemiddeld 50 procent. In het akkoord dat nu met de regering is gesloten, zijn stijgingen van 35 tot 60 procent afgesproken. De afspraken gaan volgend jaar in.

Overheidsuitgaven beperken

De Jordaanse koning Abdullah had druk op de regering uitgeoefend om tot een akkoord te komen, terwijl premier Omar al Razzaz de overheidsuitgaven juist probeert te beperken om zo de recordhoge staatsschuld af te lossen.

Gevreesd wordt dat andere beroepsgroepen in de publieke sector ook de straat op zullen gaan voor een hoger salaris.