50 jaar metingen luchtkwaliteit: Rotterdam had primeur dankzij 'oliestank'

De luchtkwaliteit wordt in Nederland al een halve eeuw gemeten. Niet toevallig was de milieudienst in de regio Rijnmond deze week vijftig jaar geleden de eerste die een automatisch meetnet installeerde.

En dat was hard nodig, zegt Sef van den Elshout van de DCMR Milieudienst Rijnmond. "Ik heb meetcijfers gezien uit China. Die zijn vergelijkbaar met Rijnmond van vijftig jaar geleden. Ook daar zijn mensen het zat, net zoals mensen het hier zat waren."

Stinkt hier als de pest

Toen in Vlaardingen begin jaren 70 een dag een school dicht moest vanwege de smog, werd het scholieren van het Casimir OSG te veel. Ze gingen de straat op voor een klimaatprotest avant la lettre. "Vlaardingen-West, stinkt als de pest", scandeerden ze.

Oud-leerling Marjon Bijlsma en oud-lerares Ineke van den Berg weten nog goed hoe het stonk. "Het rook soms naar uitjes of kattenbak."